Дерево упало на машины в Ростове-на-Дону

Дерево упало на дорогу во время движения автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, 28 ноября, в переулке Авиамоторном, 9 на проезжую часть рухнуло старое дерево, сообщают в городском паблике свидетели.

По словам очевидцев, в момент падения по дороге ехал автомобиль.

- Парень за рулем не успел затормозить и перевернулся. Приехали МЧС, полиция, скорая. Водителя забрали в больницу, - сообщили свидетели происшествия.

Также очевидцы говорят, что оказались повреждены две машины.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что правоохранители возбудили административное дело после того, как на улице Ларина во время движения «Ниссан» провалился в яму с кипятком. Инцидент произошел из-за аварии на линии теплосети. Машина угодила в провал двумя передними колесами. В результате происшествия никто не пострадал.

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