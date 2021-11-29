Погода в Ростове-на-Дону на 29 ноября 2021: каким будет начало недели

В большинстве районов области пройдет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 29 ноября 2021: рассказываем, каким будет начало недели. Синоптики обещают небольшое потепление.

Температура в Ростове составит +13 — 15 градусов. Пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области прогнозируют от +7 до +12 градусов, по югу и востоку — до +16 градусов. В большинстве районов ожидается дождь, утром — сильные осадки. Средняя скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду, утром и местами днем возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.