Семикомнатная квартира стоимостью 90 миллионов продается в центре Ростова

В Ростове продается квартира за 90 миллионов. Фото: Яндекс.Недвижимость

В центре донской столицы выставлена на продажу квартира стоимостью 90 миллионов рублей. Объявление о продаже выставлено на популярном сервисе "Яндекс.Недвижимость".

Квартира находится на улице Пушкинской рядом с парком им. Горького в Доходном доме С.Н. Мнацакановой. Квадратура жилья - 500 квадратных метров. В квартире насчитывается семь комнат, она занимает весь третий этаж дома и мансарду.

Дом был построен в промежутке между 1910 и 1915 годом в стиле модерн. На первом этаже царствует бизнес-индустрия, а второй и третий были жилыми. А принадлежит дом известному ростовскому бизнесмену, который занимается недвижимостью.

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