«РЖД» заплатит 270 тысяч рублей семье погибшего под Ростовом зацепера

Суд поддержал мать, которая испытала тяжелое потрясение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области «РЖД» заплатит семье юного зацепера, который погиб после удара током, 270 тысяч рублей. Нарушений со стороны железнодорожников не было, но суд стал на сторону матери, которая испытала тяжелое потрясение из-за смерти сына, сообщили в Агентстве правовой информации.

Известно, что под Ростовом подросток залез на крышку грузового вагона, прикоснулся к проводу и получил удар током в 27,5 киловольт. Мальчик попал в больницу с электроожогом 90% площади тела. Медики сделали все возможное, но спасти жизнь пациенту не смогли.

После этого мать юноши подала в суд. Женщина признала: вины «РЖД» нет, но ребенок не осознавал последствия своих действий. В итоге ей определили моральную компенсацию в 150 тысяч рублей и еще 120 тысяч рублей должны возместить расходы на похороны.

- Утрата близкого человека сама по себе является обстоятельством, которое нарушает психическое благополучие родных и в дополнительных доказательствах не нуждается, - пояснили вердикт в суде.

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