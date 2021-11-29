Последние дни осени в Ростовской области будут теплыми и дождливыми

С 1 декабря должно быть около +7-10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На неделе с 29 ноября по 5 декабря в Ростовской области будет пасмурно и дождливо. Тепло еще продержится в последние два дня осени, но потом на несколько градусов похолодает. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, по региону в ближайшие два дня будет +10-14 градусов. В отдельных территориях, например, 29 ноября в Ростове и 30 ноября в Целине, обещают до +16. А с 1 декабря должно быть около +7-10 градусов.

По ночам также обещают плюсовую температуру. С понедельника на вторник и со вторника на среду столбики термометров установятся в районе +9-10. После этого станет немного холоднее - +2-5 градусов в зависимости от территории. Ветер прогнозируют не выше 4 м/с.

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