Ростов отмечает 80-летие со Дня первого освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители донской столицы принесли цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам». Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 29 ноября, в Ростове провели церемонию в честь 80-летия со Дня первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жители донской столицы принесли цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам», состоялась минута молчания, сообщили в администрации.

Вместе с ростовчанами память защитников и жертв, погибших от рук нацистов, почтили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Первая оккупация продлилась неделю. Но сколько за это время сил было отдано нашими героями и сколько слез было пролито их женами, дочерьми и сестрами. Пусть в нашей стране всегда будет мир. Пусть сердца наши будут наполнены добротой и взаимопониманием. Светлая память тем, кого нет. Крепкого здоровья тем, кто живет, - написал после церемонии на своей странице в Instagram Алексей Логвиненко.

Оккупация Ростова в 1941 году длилась всего восемь дней, но из-за жестоких расправ над мирным населением этот период назвали «Кровавой неделей». В том числе именно в эти дни захватчики убили пионера Витю Черевичкина. Подростка расстреляли в парке имени Фрунзе за разведение голубей.

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