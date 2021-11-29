В Ростове на Семашко иномарка врезалась в здание лицея

Женщина на BMW съехала с дороги и зацепила здание. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 29 ноября, в Ростове 62-летняя автоледи на BMW врезалась в лицей № 33. В этой аварии никто не пострадал, только машина получила механические повреждения, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, несчастный случай произошел около в 9 часов утра, именно в это время информация о ЧП поступила к правоохранителям.

Инспекторы предварительно выяснили, что женщина была трезва и просто не справилась с управлением. Авто съехало с дороги и зацепило здание. Сейчас на месте происшествия еще проводят проверку.

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Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)