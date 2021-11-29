В Ростовской области сократился дефицит врачей первичного звена

Недобор отмечают среди участковых терапевтов и врачей-педиатров Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области улучшилась ситуация с медицинскими кадрами первичного звена. Дефицит работников сократился, и теперь больницы и поликлиники на 82,5% укомплектованы врачами, которые занимаются амбулаторными пациентами. Среднего персонала 77%. Эти цифры опубликовали на сайте правительства региона.

При этом нехватка кадров больше всего ощущается среди участковых терапевтов: из 1252 штатных должностей занято 1112, работают 813 специалистов. Также отмечают недобор врачей-педиатров: есть 895 должностей, оформили 792. Это данные на 1 ноября 2021 года.

Сейчас для пополнения медицинских кадров в регионе делают все возможное. Так, например, в образовательные учреждения получили госзаказ на подготовку новых специалистов. Проводят целевое обучение.

Кроме того, в донские села врачей и персонал привлекают в рамках программ «Земский врач» и «Земский фельдшер». Уже устроили 953 специалиста и 121 среднего медработника. В 2021 году единовременные выплаты получат 114 человека.

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