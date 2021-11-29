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Происшествия29 ноября 2021 12:44

На Дону директора школы заподозрили в махинациях с «мертвыми душами»

Предварительно, женщина оформила на работу фиктивных сотрудников
Ангелина СКИБА
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Возбуждено уголовное дело, сейчас идет следствие

Возбуждено уголовное дело, сейчас идет следствие

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области директора одной из школ заподозрили в трудоустройстве несуществующих работников. Теперь женщине грозит наказание по статье «Служебный подлог», сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

В ведомстве считают, что руководитель образовательного учреждения вносила ложные сведения в документы с 2018 по 2020 год. За это время она якобы приняла на работу сторожа и уборщицу, но по факту эти обязанности уже выполняли другие сотрудники.

- Было возбуждено уголовное дело. Сейчас еще ведется следствие, все детали преступления выясняют специалисты, - прокомментировали пресс-службе управления Следкома России по Ростовской области.

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