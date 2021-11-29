Высота зеленой красавицы составит 22 метра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самую высокую новогоднюю ель в Ростовской области установят в Новочеркасске в середине декабря. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Константин Хмельницкий.

Высота зеленой красавицы составит 22 метра. Она украсит площадь Ермака, это место выбрали с учетом пожеланий новочеркасцев. Праздничное дерево городу подарил местный электродный завод.

Перед установкой все нюансы и технику безопасности обсудят со специалистами. Прошлогоднюю 12-метровую ель передадут дому культуры микрорайона Октябрьский.

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