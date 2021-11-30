В торгово-развлекательном комплексе «Мегамаг» открылись новые магазины

Фото: архив ТРЦ «Мегамаг»

В последнее время торгово-развлекательный комплекс «Мегамаг» стал настоящим центром шопинга и семейного отдыха горожан. Как рассказали в пресс-службе «Мегамага», недавно в ТРК появилось сразу несколько широко известных ростовчанам брендов: в начале ноября состоялось открытие магазинов «Gloria Jeans», «Подружка» и «Sokolov Jewerly», а немногим раньше были открыты зоомагазин «Четыре Лапы» и супермаркет канцтоваров «Зебра».

Кроме магазинов здесь продолжают открываются и новые площадки для семейного досуга. Так, в рамках выставки оружия, в «Мегамаге» будет действовать интерактивная зона «Kill Stress», а в декабре мультимедийный проект «Васнецов. Ожившие полотна» познакомит ростовчан с творчеством известного русского художника.

В ближайшее время планируется открытие еще нескольких новых развлекательных проектов, где можно будет весело и необычно провести время всей семьей.

Но семейный поход в торговый центр - это не только шопинг и развлечения. По статистике перекусить во время похода в ТЦ любит 80% ростовчан. Им будет интересно узнать об открытии двух ресторанов азиатской кухни: «I am Pho» - порадует блюдами в лучших традициях вьетнамской уличной кухни, а «Силла» - познакомит с посетителей с особенностями корейской гастрокультуры.

Уже завтра мы встречаем первый день зимы, а это отличный повод отправится в «Мегамаг», чтобы обновить гардероб, купить что-нибудь для дома и интересно провести время с близкими.

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