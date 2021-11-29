Мобильное приложении почты популярно более, чем у 150 тысяч ростовчан

Фото: Почта России

Бесплатное мобильное приложение Почты России работает с 2013 года. Со временем его функционал существенно расширился. Сейчас помимо привычных сервисов, таких, как отслеживание посылки, поиск ближайшего отделения и оценка качества его работы, появились возможности предварительной записи на почту, покупка товаров в онлайн -витрине Гудс.

В этом году заработали и новые функции: отправка за счет получателя, бонусы за оформление отправлений онлайн, бесплатная электронная доверенность.

Кстати, сами пользователи высоко оценивают приложение. В Ростове-на-Дону им пользуются больше 150 тысяч человек ежемесячно.

Директор макрорегиона Южный и УФПС Ростовской области Почты России Андрей Ершов объяснил, почему приложение так популярно.

- В этом году прирост пользователей мобильного приложения в области составил 14%. Это оправдано, ведь каждый пользователь приложения — обладатель личного почтового отделения, которое находится прямо в его гаджете. Клиентам удобно решать все вопросы, связанные с отправлениями, в режиме онлайн, - сообщил спикер.

Если есть желание отправить посылку без очереди, то за час до прихода в отделение нужно оформить в мобильном приложении предварительную запись на приём. Сервис доступен в 114 донских отделениях. Также с помощью цифрового сервиса можно заказать доставку посылки прямо домой почтальоном.

Кстати, Минцифры в прошлом году отметило приложение как социально значимое.