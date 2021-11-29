Житель Ростовской области переехал знакомого на «ГАЗели»

Следком возбудил дело по статье "Убийство" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Цимлянского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство», сообщает региональный следком. По версии следствия, 37-летний злоумышленник повздорил с приятелем. Мужчина решил отомстить оппоненту и, управляя «Газелью», наехал на 39-летнего знакомого.

- Мотивом преступления явились личные неприязненные отношения, возникшие после бытовой ссоры, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину подозреваемого признают в суде, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Раннее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что следователи выясняют подробности происшествия на нефтяной скважине в Морозовском районе. Там погиб рабочий, еще двое получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За два дня до смерти светился от счастья и гордости за внука»: что известно о рабочем, погибшем во время взрыва на нефтяной скважине в Ростовской области

Мужчина был заботливым мужем, отцом и дедушкой (подробнее)