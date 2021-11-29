Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 ноября: дождь спровоцировал в городе восьмибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Обороны, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, Курской, Текучева, Мечникова, Варфоломеева, Лермонтовской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Ларина, Погодина, Немировича-Данченко, в переулках Халтуринском, Сооборном, Семашко, Газетном, Крепостном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Соколова, Чехова, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Мадояна, 3-я Баррикадная, Профсоюзная, Лесопарковая, Тружеников, проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Мира, а также Орбитальная, Беляева, Нариманова, Бодрая, Волкова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Панфиловцев, Киргизская, Троллейбусная, Казахская, Страны Советов, Селиванова, Советская, Мясникова, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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