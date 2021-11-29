В Новочеркасске на линию выйдут три новых экоавтобуса

В Новочеркасске на линию выйдут экоавтобусы. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске в скором времени выйдут на линии три новых экоавтобуса. Они были закуплены транспортной компанией «Новочеркасск». В настоящее время они уже доставлены в город. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Руководство предприятия ведет переговоры о дополнительном приобретении еще восьми автобусов большой вместимости. По предварительной информации, это будут трехдверные «НефАЗы», работающие на газомоторном топливе, - говорится в тексте сообщения.

Ранее семь автобусов повышенной вместимости были отправлены на ремонт, четыре уже вернулись на линии. Ремонт оставшихся экоавтобусов планируют окончить к 1 декабря и они снова будут курсировать по городу.

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