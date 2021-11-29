В донском регионе ковидных больных обнаружили в 55 муниципалитетах

Коронавирус обнаружили в 55 муниципалитетах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области зараженных ковидом обнаружили во всех 55 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лидером по заболеваемости в регионе является донская столица. Здесь за минувшие сутки заразились 186 человек. На втором месте по численности зараженных Таганрог. Вчера тут выявили 38 заболевших. А третью строчку занимают Шахты. Здесь за вчерашний день заболели 36 человек.

Наименьшее количество зараженных опасной инфекцией в Советском и Усть-Донецком районе. В этих районах заболели всего по одному местному жителю. Таким образом, в общей сложности в регионе за минувший день заболели 655 человек.

В настоящее время в стационарах лежат 3 645 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 человек, они находятся в тяжелом состоянии. На неинвазивной ИВЛ находится 336 человек.

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