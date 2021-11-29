Десятки таганрожцев останутся без электричества в последний день ноября

В Таганроге ожидаются отключения света Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге десяткам местных жителей предстоит остаться без электричества в последний осенний день. Об этом сообщили в компании "Россети Юг".

Во вторник с 9 до 16 часов запланированы отключения электричества на улице Ленина (к переулку Вокзальному), улице Фрунзе (к улице Максима Горького), улице Максима Горького (к улице Петровской) и в переулке Вокзальном.

Обесточивания будут связаны с проведением технических работ и будут плановыми - в этом заверили местных жителей энергетики.

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