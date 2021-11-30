В донской столице губернатор Василий Голубев проинспектировал работы на мосту Малиновского

В Ростове закончились дорожные работы на мосту Малиновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице дорожники окончили работы на мосту Малиновского качественно и раньше срока. Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично проинспектировал выполнение работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Возведение левой и правой частей путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону завершено, проложены коммуникации, заасфальтированы мост, тротуары, установлено перильное ограждение, шумопоглощающие панели. Губернатор убедился, что его поручение открыть движение транспорта по всем шести полосам в конце ноября реализовано, - говорится в тексте сообщения.

Губернатор донского края убедился, что все его поручения были выполнены в точности. Он поблагодарил дорожных рабочих за то, что они работали с полной отдачей и свое обещание открыть движение в ноябре выполнили.

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