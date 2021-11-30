Непогода в Ростове стала причиной отмены трех рейсов в аэропорту Платов

В Ростове из-за непогоды задержали несколько самолетов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разбушевавшаяся в Ростове непогода стала причиной отмены трех рейсов в аэропорту Платов. Информация об этом опубликована на сайте авиагавани.

Пассажиры не смогли вылететь из донской столицы в Стамбул, Волгоград и Брянск. Самолеты должны были отправиться в путь в 4:25 и 9:00.

А также в аэропорту задержали рейс в Хургаду. Вылет также был назначен на девять часов утра. Теперь пассажирам придется ждать на час больше.

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В Ростовской области туман не повлиял на работу аэропорта Платов.

Туман появился ночью и был достаточно сильным рано утром. Он все еще не рассеялся.