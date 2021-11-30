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Общество30 ноября 2021 7:37

В ночь с 1 на 2 декабря в центре Ростова отключат холодную воду

Это сделают из-за технических работ
Ангелина СКИБА
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Об отключениях предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала»

Об отключениях предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц в центре донской столицы оставят без холодной воды в ночь с 1 на 2 декабря. Об этом жителей города предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

Так, с 21 часа до 8 утра отключения произведут в следующих границах: переулок Островский - Газетный и Черепахина - Варфоломеева.

Такое решение приняли из-за необходимости проведения технических работ на Варфоломеева и Газетном/Семашко.

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