В ночь с 1 на 2 декабря в центре Ростова отключат холодную воду

Об отключениях предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Несколько улиц в центре донской столицы оставят без холодной воды в ночь с 1 на 2 декабря. Об этом жителей города предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».
Так, с 21 часа до 8 утра отключения произведут в следующих границах: переулок Островский - Газетный и Черепахина - Варфоломеева.
Такое решение приняли из-за необходимости проведения технических работ на Варфоломеева и Газетном/Семашко.
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