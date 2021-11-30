Дорогу к мосту через Ростовское море собираются расширить до четырех полос

Строительство моста протяженностью 140 метров собираются начать в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подъездную дорогу к мосту через Ростовское море в будущем планируют расширить как минимум до четырех полос. Однако этим вопросом займутся только после начала работ по возведению переправы, заявил губернатор Василий Голубев.

- Дорогу к Ростовскому транспортному кольцу мимо инфекционной больницы необходимо привести порядок, - подчеркнул глава региона.

Ранее глава донского Минтранса Владимир Окунев сообщил, что строительство моста протяженностью 140 метров собираются начать во втором полугодии 2022 года. Завершить работы должны в 2023 году. Власти уже ведут разработку проектно-сметной документации. Предполагается, что новая дорога поможет снизить количество пробок.

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