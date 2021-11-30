Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 8:10

Дорогу к мосту через Ростовское море собираются расширить до четырех полос

Пока это только планы, детально их начнут обсуждать только после начала строительства переправы
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строительство моста протяженностью 140 метров собираются начать в 2022 году

Строительство моста протяженностью 140 метров собираются начать в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подъездную дорогу к мосту через Ростовское море в будущем планируют расширить как минимум до четырех полос. Однако этим вопросом займутся только после начала работ по возведению переправы, заявил губернатор Василий Голубев.

- Дорогу к Ростовскому транспортному кольцу мимо инфекционной больницы необходимо привести порядок, - подчеркнул глава региона.

Ранее глава донского Минтранса Владимир Окунев сообщил, что строительство моста протяженностью 140 метров собираются начать во втором полугодии 2022 года. Завершить работы должны в 2023 году. Власти уже ведут разработку проектно-сметной документации. Предполагается, что новая дорога поможет снизить количество пробок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за Западной хорды в Ростове могут вырубить часть Кумженской рощи

Однако в противном случае будут снесены 300 домов на Всесоюзной (подробности)