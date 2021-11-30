В больницах сейчас лечат 3664 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области скончались еще 34 пациента с COVID-19. Это данные за прошедшие сутки, информацию опубликовали власти утром 30 ноября.

Так, ушли из жизни 17 женщин от 29 лет до 91 года, а также 17 мужчин от 47 до 88 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции к этому моменту в регионе стали 8729 жителей Дона.

В больницах сейчас лечат 3664 пациента, 36 их них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Ранее стало известно, что в одном из ковидных госпиталей Ростова закончились реанимационные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обновленные данные по COVID-19 в Ростовской области на утро 30 ноября

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах (подробности)