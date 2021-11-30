В Ростове спасатели сообщили о 33 происшествиях из-за удара стихии

На Ростов обрушились ливень и сильный ветер. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова

Сломанные ветви, поваленные стволы и рухнувшие конструкции - 33 сообщения о происшествиях из-за непогоды поступило в управление по делам ГО и ЧС Ростова. Это обновленные оперативные данные на 12 часов дня 30 ноября.

Так, например, под порывами стихии рухнули сразу пять деревьев, они повредили несколько припаркованных машин в разных районах города.

К этому моменту в Ростове уже ликвидировали 28 аварийных ситуаций, в 22 случаях задачи выполнили спасатели управления ГО и ЧС. Сотрудники ведомства сейчас устраняют последствия 5 ЧП.

В ночь с 29 на 30 ноября на Ростов обрушились ливень и сильный ветер с порывами до 18 м/c. Были подтоплены дороги, утром многие попали в пробки. Сейчас погода улучшилась, но осадки еще возможны в течение дня и завтра, 1 декабря.

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