Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 ноября 2021 10:01

В Ростове спасатели сообщили о 33 происшествиях из-за удара стихии

Большинство последствий непогоды уже ликвидировали
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ростов обрушились ливень и сильный ветер. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова

На Ростов обрушились ливень и сильный ветер. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова

Сломанные ветви, поваленные стволы и рухнувшие конструкции - 33 сообщения о происшествиях из-за непогоды поступило в управление по делам ГО и ЧС Ростова. Это обновленные оперативные данные на 12 часов дня 30 ноября.

Так, например, под порывами стихии рухнули сразу пять деревьев, они повредили несколько припаркованных машин в разных районах города.

К этому моменту в Ростове уже ликвидировали 28 аварийных ситуаций, в 22 случаях задачи выполнили спасатели управления ГО и ЧС. Сотрудники ведомства сейчас устраняют последствия 5 ЧП.

В ночь с 29 на 30 ноября на Ростов обрушились ливень и сильный ветер с порывами до 18 м/c. Были подтоплены дороги, утром многие попали в пробки. Сейчас погода улучшилась, но осадки еще возможны в течение дня и завтра, 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ураганный ветер и дождь обрушились на Ростов ночью и утром 30 ноября

Люди сообщают о поваленных деревьях, затопленных улицах и рухнувшей остановке (подробности)