Дожди, мокрый снег и ураганный ветер ожидаются в Ростове 30 ноября и 1 декабря

Сегодня к ночи прогнозируют порывы ветра до 10-15 м/с Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря в Ростове ожидается сильный дождь, может пойти мокрый снег. Ветер усилится. Об этом предупреждают в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Так, сегодня к ночи прогнозируют порывы до 10-15 м/с. Утром и днем в среду стихия только наберет обороты, и ветер, по прогнозу, будет достигать 24 м/с. В этот же период обещают и мокрый снег.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными. Возможны перехлесты проводов, обрывы проводов ЛЭП, падения деревьев и рекламных щитов.

В такую погоду опасно стоять или паковаться вблизи любых слабоукрепленных конструкций. Нельзя переходить улицу в потоке воды и пользоваться подземными переходами. Если есть возможность, лучше остаться дома. При скачках электричества нужно отключить все приборы, чтобы не произошло замыкания или пожара. В случае ЧП следует обращаться по телефону «112».

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