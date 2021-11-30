В полиции Ростова прокомментировали информацию о маньяке на Западном

Жителям Ростова напоминают: за фейки в сети грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация о маньяке, который якобы нападает на людей в Ростове, не подтвердилась. С заявлением о конфликте с неизвестным мужчиной в полицию обратилась только одна женщина, с ней все в порядке. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

- 26 ноября ростовчанка пожаловалась, что в районе Левенцовки к ней подошел неизвестный мужчина. Возник конфликт. Хулиган толкнул пострадавшую, она упала, после прохожий сделал замечание, и агрессор поспешил скрыться. Отметим, что в размещенной информации гражданка не опознала мужчину на фотографии, - прокомментировали в МВД.

Сейчас полицейские ищут сбежавшего мужчину. Жителям Ростова напоминают: за распространение фейков грозит административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

- Необходимо ориентироваться только на официальные источники информации, - подчеркнули в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

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