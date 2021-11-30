В первый день зимы Ростов начнут украшать к Новому году

Улицы украсят световыми фигурами, арками и композициями. Фото: станица в Instagram Алексея Логвиненко

С 1 декабря Ростов начнут украшать к Новому году. Во всех районах города установят праздничные ели, а улицы украсят световыми фигурами, арками и композициями, создадут 7 фотозон. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сказочные замки, героев «Смешариков», световые шары, «Подарки» и многое другое можно будет увидеть на площади Советов, в Покровском сквере, около кинотеатра «Ростов», на Соборном - Садовой, возле Музтеатра и перед Домом детского творчества, - написал Алексей Логвиненко.

Главную новогоднюю елку, по словам главы администрации, собираются установить в парке имени Горького. Высота зеленой красавицы составит 24 метра. Ее опутают иллюминацией, а на ветвях развесят светодиодные игрушки.

В парке «Левобережном» появятся почтовый ящик Деда Мороза, новогодние часы, фигуры оленей. Около музыкального театра откроют световой фонтан.

- К украшению Ростова присоединятся и жители города. Разноцветными огнями засияют здания, деревья и даже общественный транспорт, - добавил Алексей Логвиненко.

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