Погода в Ростове-на-Дону на декабрь 2021: температурные качели ожидаются в городе

Осадки ожидаются в конце месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на декабрь 2021 — публикуем подробный прогноз. Синоптики ожидают теплое начало месяца и морозы после 9 декабря.

В начале месяца столбик термометра будет только подниматься. Так, 1 декабря температура будет составлять около +5 градусов, а уже 4 числа — около +11. С этого числа в донскую столицу придут трехдневные дожди. При этом до 9 декабря в Ростове и ночью, и днем будет сохраняться плюсовая температура. Но уже 10 и 11 декабря в ночное время прогнозируются заморозки до -2 — 3 градусов.

Вторая декада месяца также будет теплой. Температура не будет опускаться ниже нуля градусов. С 12 по 19 декабря столбик термометра будет достигать +3 — 5 градусов. В отдельные дни, 13 и 14 декабря, возможны дожди со снегом, а 18 и 19 — просто дожди.

Настоящая зима придет в Ростов только в третьей декаде месяца. Почти все десять дней в городе будет идти снег. В дневное время ожидается от нуля до +3 градусов. Заморозки возможны только по ночам — до -5 градусов.

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