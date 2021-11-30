Речь идет о заболевших COVID-19 и людях, которые контактировали с ними Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области за неделю поймали 14 нарушителей самоизоляции. Речь идет о заболевших COVID-19 и людях, которые контактировали с ними. За несоблюдение предписаний им грозит административное разбирательство. Об этом сообщил главный санитарный врач Евгений Ковалев.

- Активизировали работу по выявлению фактов нарушения режима изоляции больными и контактными. За неделю составили протоколы в Новочеркасске, Белой Калитве, Цимлянске и в Ростове-на-Дону. Вызваны для возбуждения административных дел более 14 человек, - рассказал Евгений Ковалев.

По данным управления Роспотребнадзора, всего в судах региона рассмотрели уже 65 подобных дел на сумму 800 тысяч рублей.

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