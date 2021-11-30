День матери отметили на ростовском электровозоремонтном заводе

Фото: Оксана Близнюкова

В донской столице на электровозоремонтном заводе (входит в ГК «ЛокоТех» - прим . ред. ) поздравили работниц с одним из самых трогательных праздников – с Днем матери.

Никто не остался без внимания в этот день. Для женщин приготовили вкусные торты и открытки с теплыми словами поздравления. Машинисты крана, токари, фрезеровщики, изолировщики, слесари по ремонту подвижного состава, экономисты и инженеры, посвящающие в цехах и отделах себя профессиональным обязанностям, дома выполняют самую важную работу – работу мамы.

Также в преддверии праздника администрация предприятия совместно с «Союзом машиностроителей России» провела онлайн- конкурс «Фото с мамой».

Онлайн-конкурс «Фото с мамой», номинация «На кухне с мамой». Фото: Оксана Близнюкова

В рамках состязания были представлены три номинации: «Подарок маме», «На кухне с мамой» и «Три поколения». Принять участие можно было как в одной из понравившихся номинаций, так и во всех трех. Голосование было открытым и проходило на официальной странице завода в социальной сети. С приветственным словом к победителям конкурса обратилась руководитель аппарата Ростовского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Лидия Новосельцева.

- Дорогие наши мамочки, которые были участницами этого замечательного мероприятия! Подведены итоги конкурса «Фото с мамой». У каждого из вас была возможность проявить все свои творческие способности и выразить чувства к самому любимому человеку - своей маме. Я поздравляю всех участников, победителей и их замечательных мам, - сказала она.

Победительницы конкурса получили дипломы и памятные подарки.