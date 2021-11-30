В Ростове-на-Дону завершен конкурс для детских садов Ворошиловского района

Фото: Оксана Круглова

В донской столице в честь Дня машиностроителя был организован конкурс для воспитанников детских садов, расположенных в Ворошиловском районе города.

Дети соревновались в легоконструировании, моделировании, побывали на виртуальных экскурсиях на заводе «Ростсельмаш», познакомились с разными видами сельхозмашин, провели конкурсы рисунков. А воспитанники МАОУ «Эврика-Развитие № 96» (дошкольный уровень - прим. ред.) отправили поздравительное письмо работникам завода РСМ. В ответ ребята получили видео с благодарностью.

По результатам отбора конкурсных материалов победителями и призерами стали следующие дошкольные образовательные учреждения района: первое место досталось детским садам № 49, 96, 288; второе - 36, 48, 137; третье - 30, 77, 251, 272.

Фото: Оксана Круглова

Победители состязания получили призы и подарки от "Союза машиностроителей России".

Отметим, что инициатором состязания выступила депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.

Она подчеркнула, что на донской земле регулярно проводятся мероприятия для решения кадровых вопросов между предприятиями машиностроения, оборонно-промышленного комплекса и образовательными учреждениями. Причем, в последние несколько лет все больше популярна ранняя профориентация среди воспитанников детских садов и учащихся младших классов. Прошедший конкурс для детских садов Ворошиловского района тому не исключение.