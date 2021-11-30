В Ростовской области захоронили останки 13 бойцов Великой Отечественной войны

Теперь герои покоятся на территории мемориального комплекса. Фото: сайт правительства РО

В Мясниковском районе провели церемонию захоронения 13 красноармейцев, погибших осенью 1941 года. Теперь бойцы покоятся на территории мемориального комплекса, который можно сказать, строили всем миром - помогали поисковики и местные жители, сообщает сайт донского правительства.

- На этом рубеже вчерашние мальчишки месяц сдерживали наступление элитных частей вермахта. Так и не пропустили их. С того времени 80 лет прошло, а на снимках из космоса противотанковый ров до сих пор выделяется. Уверен, нет лучшего места, чтобы прийти и благодарно поклониться солдатам и офицерам, погибшим за Родину, - подчеркнул руководитель колхоза имени Шаумяна Хачатур Поркшеян.

Останки павших героев нашли поисковики отряда «Родина». На месте раскопок также обнаружили четыре солдатских медальона, но только в одном из них сохранилась записка с именем Якова Лебедева. Рядовой 734 зенитно-артиллерийского полка погиб 21 октября в полутора километрах западнее села Чалтырь. Ему было чуть больше 30, когда рядом с ним разорвался снаряд. Проситься с героем приехал внук.

- Сегодня самая главная задача, которая стоит перед нами, - чтобы не исчезла память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу с вами свободу. Уверен, что новый памятник станет центром притяжения для всех поколений жителей района. Здесь будут проходить уроки мужества, митинги и памятные мероприятия. Здесь будут вспоминать подвиги дедов и прадедов, тем самым укрепляя связь поколений, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

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Однако имена павших героев так и остались тайной (подробности)