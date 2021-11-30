Более 15 тысяч донских выпускников напишут итоговое сочинение и изложение

Экзамен начнется в 10 часов и продлится 3 часа 55 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 декабря более 15 тысяч выпускников Ростовской области напишут итоговое сочинение и изложение. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, сообщает сайт донского правительства.

Экзамен начнется в 10 часов и продлится 3 часа 55 минут. Темы работ разные. Так, например, юноши и девушки смогут порассуждать о дороге в жизни человека, цивилизации и технологии, преступлении и наказании. В том числе ребятам предложили выяснить в своих текстах, кому на Руси жить хорошо. Рекомендуемый объем сочинения - от 350 слов, изложения - от 200 слов.

Во время испытания у школьников не должно быть гаджетов, заметок и словарей. Всех нарушителей будут сразу выводить из аудиторий.

- Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11(12) классов допуском к государственной итоговой аттестации, - пояснил Игорь Гуськов.

Получившие незачет, не явившиеся на экзамен или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут пересдать письменное задание в дополнительные сроки, 2 февраля и 4 мая 2022 года.

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