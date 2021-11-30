Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил рассмотреть возможность установки модульной школы в Суворовском к 1 сентября

За круглым столом обсудили развитие микрорайона донской столицы. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице во вторник, 30 ноября, в администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел рабочую встречу с застройщиком, прокурором города Олегом Фрикелем и экспертным сообществом по вопросам развития микрорайона Суворовского.

На сегодняшний день район активно развивается. В настоящее время за счет средств инвестора ведется проектирование школы на 1600 мест и детского сада на 320 мест. По детскому саду на 280 мест проект уже разработан и передан в государственную экспертизу.

Однако есть и проблемы. Так, государственная экспертиза не утвердила проект строительства школы на 1200 мест.

А это значит, что сроки строительства сдвигаются.

Отметим, что в районе живут 10 тысяч детей, из них почти половина достигли семилетнего возраста. Поэтому вопрос отсутствия школы очень болезненный.

Глава администрации Ростова-на-Дону взял ситуацию на личный контроль. Так, Алексей Логвиненко озвучил предложение по возведению модульной школы, подчеркнув при этом, что строительство капитального здания это не отменяет.

В результате рабочей встречи были выработаны конкретные шаги по решению этой задачи. Так, до конца недели застройщик изучит возможность выделения участка под возведение модульного здания школы.

- У нас есть опыт возведения таких конструкций: это быстро и удобно. В случае принятия положительного решения будем решать вопрос с финансированием, чтобы к 1 сентября 2022 года новая школа была введена в эксплуатацию, - прокомментировал в свою очередь Алексей Логвиненко.

Кроме того, в следующем году планируют приступить к строительству двух школ на 1200 и 1600 мест, двух детских садов на 600 мест, проектированию поликлиники на 900 мест и к реконструкции и расширению Вавилова