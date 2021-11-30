Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 ноября: город скован семибалльными пробками в последний осенний вечер

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, Курской, Текучева, Мечникова, Варфоломеева, Лермонтовской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Ларина, Немировича-Данченко, в переулках Халтуринском, Соборном, Семашко, Газетном, Крепостном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Соколова, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, Тружеников, Зорге, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Нариманова, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Пановой, 14-я Линия, Советская, Мясникова, Менжинского. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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