Вакцина от коронавируса в Ростовской области израсходована на 82,8%

Иммунная прослойка населения составляет уже почти 71% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области запасы вакцины от ковида израсходованы на 82,8%, в наличии в медучреждениях сейчас более 416 тысяч комплектов доз препарата. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Министр уточнил ,что всего в регион поступило 2 миллиона 425 тысяч доз вакцины от коронавируса, и первую прививку уже успели получить 1 миллион 841 тысяча жителей области.

- За ноябрь на Дону привили 174 тысячи 675 человек. План по охвату населения прививкой на сегодня выполнен почти на 68%, иммунная прослойка составляет 70,93%, - уточнил глава Минздрава региона.

По словам Юрия Кобзева, поступившая в медучреждения области вакцина израсходована уже на 82,8% и сейчас ее осталось более 416 тысяч комплектов доз.

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