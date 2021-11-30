В Таганроге продолжается устранение последствий непогоды

В Таганроге продолжают устранять последствия непогоды. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге коммунальщики продолжают устранять последствия разбушевавшейся накануне непогоды. Им приходится работать в усиленном режиме. Ураган и ливень значительно повредили уличное освещение, оказались повалены деревья и подтоплены автомобильные дороги. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники отдела энергетики МКУ «Благоустройство» проводят обследование аварийных участков. Подрядчики срочно устраняют повреждения в электрических шкафах управления уличного освещения. Также рабочие заняты починкой оборванных проводов. Днем удалось устранить повреждения почти в половине поврежденных шкафов. А целостность проводов была восстановлена на двух участках.

- Поступило 27 заявок об устранении аварийности: падение аварийных деревьев и веток. Устранением занимается подрядная организация в составе 8 человек и 3 единиц спецтехники - выполняются работы по распилу и устранению аварийной опасности на высоте; сотрудники МЧС г. Таганрога; а также производственный участок МКУ «Благоустройство» в составе 3 человек, - говорится в тексте сообщения.

На улицах города для устранения подтопления автомобильных дорог подрядчики очищают ливневые канализации.

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