Спасатели вновь предупредили дончан о надвигающихся дожде и ураганном ветре

На Ростовскую область вновь обрушится непогода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники донского управления МЧС вновь предупредили о надвигающейся непогоде. По словам специалистов, ровно в десять вечера на донской регион и Таганрогский залив обрушатся сильные проливные дожди с грозой и ураганным ветром. Порывы временами будут достигать 24-29 метров в секунду. Такая погода продержится всю ночь и первую половину дня 1 декабря.

Спасатели напомнили, что в такую погоду нужно быть крайне осторожными и не выходить на улицу без крайней необходимости. А автомобилистам не следует оставлять свою машину рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

- При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01», - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге продолжается устранение последствий непогоды.

Ураган и ливень лишили таганрожцев уличного освещения.