Ростовские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обрушившейся на город непогоды

В Ростове коммунальщики устраняют последствия непогоды. Фото: администрация Ростова

Ростовские коммунальщики в усиленном режиме работы устраняют последствия обрушившейся минувшей ночью на донскую столицу непогоды. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Вчерашней ночью сильные порывы ветра повалили по городу большое количество деревьев. При падении некоторых из них оказались повреждены припаркованные поблизости автомобили и перекрыт проезд. Горожане в социальных сетях рассказали и о перевернутых остановках, обрывах линий электропередач, обрушениях слабо закрепленных конструкций и многом другом.

- Для качественной и оперативной работы в АДС созданы бригады (в составе каждой - водитель, слесарь, электрик), имеются спецмашины, которые оснащены специнструментом, материалом необходимым для выполнения аварийных заявок, - говорится в тексте сообщения.

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