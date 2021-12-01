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Общество1 декабря 2021 6:15

Первый зимний день выдастся снежным и дождливым

Порывы ветра будут достигать шести метров в секунду
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Дождь и снегопад ожидаются в донской столице

Дождь и снегопад ожидаются в донской столице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в первый день зимы погода будет стоять дождливой и снежной. Об этом сообщили в донском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, вероятность выпадения дождя составляет 60%. Скорость порывов ветра может достигать до шести метров в секунду.

Ночью столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки и начнется обильный снегопад, который прекратится только ближе к утру. Днем температура воздуха будет достигать шести градусов и погода будет стоять облачная.

В пятницу и субботу также будет ветрено, воздух будет прогреваться до +11 градусов. Следующие три дня в городе будут идти дожди.

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