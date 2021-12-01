Первый зимний день выдастся снежным и дождливым

Дождь и снегопад ожидаются в донской столице
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице в первый день зимы погода будет стоять дождливой и снежной. Об этом сообщили в донском Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, вероятность выпадения дождя составляет 60%. Скорость порывов ветра может достигать до шести метров в секунду.
Ночью столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки и начнется обильный снегопад, который прекратится только ближе к утру. Днем температура воздуха будет достигать шести градусов и погода будет стоять облачная.
В пятницу и субботу также будет ветрено, воздух будет прогреваться до +11 градусов. Следующие три дня в городе будут идти дожди.
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