Дорожная ситуация сейчас оценивается в 5 баллов. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 1 декабря в Ростове на Стачки собралась внушительная пробка в сторону центра. Она растянулась больше чем на 3 км от 6-ой Кольцевой. Смежные улицы также бардовые. Машины почти не двигаются.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался из-за двух ДТП на мосту. Очевидцы сообщили, что в одной из аварий якобы участвовали автокран и легковушка. Детали происшествий пока неизвестны.

Дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Автомобили стоят сейчас также на Ворошиловском, Соколова, Буденновском, Шолохова и ряде других улиц.

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