На нескольких улицах Ростова в течение суток не будет воды

Водоснабжение перекроют в 9 утра 2 декабря
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На нескольких улицах донской столицы в течение суток не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».
Так, с 9 часов 2 декабря до 9 часов 3 декабря отключения произведут в границах: улица Города Ле-Ман - Прогрессивная - Коммунистический - Заводская.
Такое решение приняли из-за планируемых работ по переврезке коммуникаций на 2-ой Красноадарской. Сегодня ночью воды не было у жителей центра города.
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