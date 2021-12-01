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Общество1 декабря 2021 7:01

На нескольких улицах Ростова в течение суток не будет воды

Отключения выполнят из-за плановых технических работ
Ангелина СКИБА
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Водоснабжение перекроют в 9 утра 2 декабря

Водоснабжение перекроют в 9 утра 2 декабря

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нескольких улицах донской столицы в течение суток не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Так, с 9 часов 2 декабря до 9 часов 3 декабря отключения произведут в границах: улица Города Ле-Ман - Прогрессивная - Коммунистический - Заводская.

Такое решение приняли из-за планируемых работ по переврезке коммуникаций на 2-ой Красноадарской. Сегодня ночью воды не было у жителей центра города.

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