На нескольких улицах Ростова в течение суток не будет воды

Водоснабжение перекроют в 9 утра 2 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нескольких улицах донской столицы в течение суток не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Так, с 9 часов 2 декабря до 9 часов 3 декабря отключения произведут в границах: улица Города Ле-Ман - Прогрессивная - Коммунистический - Заводская.

Такое решение приняли из-за планируемых работ по переврезке коммуникаций на 2-ой Красноадарской. Сегодня ночью воды не было у жителей центра города.

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