«Нашим приоритетом будут интересы горожан»: Глава администрации Батайска рассказал о проделанной работе

Глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко рассказал о проделанной работе. Фото: архив Администрации г. Батайска

В Батайске Ростовской области подвели итоги работы за 10 месяцев 2021 года. Как сообщил

глава администрации города Геннадий Павлятенко, за этот период произошло немало значимых событий.

- Мы продолжаем заниматься ремонтом дорог, благоустройством территорий, состоялся ввод в строй новых жилых домов. Конечно, нам предстоит решить еще немало задач по развитию Батайска, и нашим приоритетом в наступающем году, как и всегда, будут интересы батайчан, их благополучие и повышение уровня жизни, - сказал Геннадий Павлятенко.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ И ДОЛЬЩИКИ

Одним из магистральных направлений работы муниципалитета является развитие строительного комплекса. Планируемый объем ввода жилья на 2021 год составляет 167,44 тыс. кв. метров. В настоящий момент введено в эксплуатацию 688 зданий жилого назначения общей площадью 107 тыс. кв. метров, из них индивидуальные жилые дома - 683 шт. площадью 86 тыс. кв. метров; многоквартирные жилые дома - 5 шт. площадью 21,2 тыс. кв. метров. Так, сданы 17-этажный 96-квартирный жилой дом в мкр. СЖМ, 16; 19-этажный 136-квартирный жилой дом по ул. Половинко и другие.

Большое внимание уделяется ситуации с обманутыми дольщиками. Для их решения в план-график - «дорожную карту» долевого строительства Ростовской области уже внесены пять проблемных объектов, расположенных на территории Батайска.

- В этом году мы сдаем жилой дом на ул. Урицкого, 7, по этому адресу квартиры получат 112 дольщиков; и по адресу ул. Кооперативная, 17, где жильем будут обеспечены 47 дольщиков, - сказал глава администрации города. - Мы ставим перед собой задачу не только создавать необходимые условия для развития строительства, но и развивать программы, которые позволят жителям города улучшать свои жилищные условия.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Одним из важных направлений работы в этом году являлась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в рамках реализации проекта в городе заменили больше шести километров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорог. Ремонтные работы проводились на улицах Грузинская, Кирова, Шмидта, Октябрьская, Комсомольская, Орджоникидзе, Московская, Коммунальная и так далее.

Администрация города также уделяет пристальное внимание работе по безопасности дорожного движения. С целью предупреждения ДТП в этом году выполнены следующие работы: ямочный ремонт дорог площадью 13 689 кв. м; нанесена дорожная разметка площадью более 14 000 кв. м.; также выполнены грейдирование и щебенение.

Продолжает меняться и общественный транспорт. В этом году приобрели 17 новых автобусов. А также был согласован новый межмуниципальный маршрут №207, проходящий через Батайск-Западный.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021 году выполнены ремонтные работы кровли детского сада №121 на сумму больше 500 миллионов рублей. В мае ввели в эксплуатацию новый современный детский сад на 220 мест в Северном жилом массиве. На строительство детского сада было затрачено больше 177 миллионов рублей.

Завершен капитальный ремонт школы №9, в результате которого школа увеличилась на 150 мест. На эти цели были выделены 73 миллиона 274 тысячи рублей.

На развитие здравоохранения бюджетом Батайска в 2021 году выделено 386,4 млн рублей. Средства пошли на капремонт лечебного корпуса №1 и закупку нового медицинского оборудовании, а также на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании помощи пациентам с подтвержденным заболеванием новой коронавирусной инфекцией.

- Вирус не исчез, продолжает мутировать. Пройти вакцинацию - это единственный способ защитить себя и своих близких. Сделать прививку вы можете в одном из шести пунктов вакцинации, которые располагаются в нашем городе, - подчеркнул Геннадий Павлятенко.

В настоящий момент укомплектованность кадрами в Центральной городской больнице Батайска выглядит следующим образом: врачи - 67,3%, медсестры - 64,6%. Для увеличения притока медицинских кадров в муниципальное здравоохранение разработан План мероприятий (дорожная карта) кадрового обеспечения в муниципальном здравоохранении города Батайска на 2020-2022 годы.

КСТАТИ

Многие проблемные вопросы Геннадий Павлятенко курирует лично. Фото: архив Администрации г. Батайска

Многие проблемные вопросы Геннадий Павлятенко курирует лично.

Так, на «горячую линию» с просьбой восстановить контейнерную площадку на улице Заводской, 256 города Батайска обратился местный житель. В ходе рабочего выезда Геннадий Повлятенко совместно с начальником Управления ЖКХ города выяснили, что площадка действительно в плохом состоянии и требуется ограждение. Также, во время рабочего объезда к главе администрации с просьбой о помощи обратилась жительница, проживающая по тому же адресу. Возникла проблема подъезда к ее дому на машине из-за деформации дорожного полотна. Было дано указание до 20 декабря решить обе проблемы.