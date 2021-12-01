650 заболевших COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 1 декабря

Больше всего заболевших обнаружили в Ростове 190 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области утром 1 декабря опубликовали обновленные данные по распространению COVID-19. За сутки в регионе подтвердили 650 случаев инфекции.

Положительные тесты выявили в 55 городах и районах Дона. Больше всего в Ростове - 190. В Таганроге - 37, в Шахтах - 34, Волгодонске - 27, Новочеркасске - 24, Новошахтинске - 15, Красносулинском районе - 15. Далее в порядке убывания, меньше всего заболевших обнаружили в Куйбышевском, Усть-Донецком и Советском районах.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 33 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 47, 53, 56, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 91 лет и 14 мужчин 49, 56, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 83, 85 лет. У них были хронические заболевания. С начала пандемии скончались уже 8762 жителя Дона. Выздоровели 150620 человек, за сутки - 611 человек.

В больницах лечат 3596 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 315 человек.

В лабораториях выполнили 12205 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения – 304,22. Прививки сделали 1845,48 тысячи человек, завершили вакцинацию 1805,3 тысячи.

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