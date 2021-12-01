В Ростовской области из-за COVID-19 умерли еще 33 человека

Всего жертвами пандемии стали уже 8762 жителя Дона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки из-за COVID-19 умерли еще 33 человека. Информацию об этом опубликовали сегодня, 1 декабря, на сайте донского правительства.

Скончались 19 женщин в возрасте от 47 лет до 91 года, а также 14 мужчин от 49 до 85 лет. У них были хронические заболевания, добавили власти.

Всего жертвами пандемии стали уже 8762 жителя Дона, выздоровели 150620 человек. В больницах сейчас лечат 3596 пациентов, 40 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

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