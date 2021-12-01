Жителя Азова арестовали за изнасилование 20-летней девушки

Мужчину нашли и задержали 25 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Азовчанина, подозреваемого в изнасиловании 20-летней девушки, поймали и этапировали в Ростовскую область из Москвы. Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе управления Следкома.

По предварительным данным, в мае 2021 года бандит напал на знакомую и, угрожая ей убийством, потребовал близости. Девушка не смогла отбиться от насильника. После этого подозреваемый сбежал.

Объявили розыск, но мужчина будто совсем исчез, его не могли найти несколько месяцев. Однако скрыться от закона предполагаемому преступнику не удалось - его нашли и задержали 25 ноября.

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