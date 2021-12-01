На Дону за хищение 72 млн рублей условно осудили руководителей птицефабрики

Злоумышленники признали свою вину и вернули деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области генерального директора птицефабрики и его заместителя осудили за хищение 72 млн рублей. На эту сумму злоумышленники обманули один из банков, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

- Подозреваемым вынесли приговор в Кировском районном суде Ростова. Они получили условные сроки. Один - 3 года, второй - 2 года и 6 месяцев, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, руководители предприятия ответили перед законом по статье «Мошенничество в сфере страхования». Детали дела не раскрывают, однако известно, что задержанные полностью признали свою вину и вернули финансовой организации все деньги.

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