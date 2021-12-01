Житель Ростовской области попал под следствие, расплатившись фальшивкой с таксистом

Полиция задержала мужчину, который расплатился фальшивкой Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области, в Шахтах, местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сообщает донской главк. В ведомстве рассказали, что 21-летний мужчина нашел на улице возле многоквартирного дома купюру номиналом 5000 рублей и решил ею расплатиться в ближайшем магазине. Когда кассир отказалась брать подозрительную банкноту, злоумышленник проверил находку через банкомат, но тот тоже отказался ее принимать.

После этого, уже точно удостоверившись в том, что нашел фальшивку, шахтинец расплатился ей в такси. Водитель позже выяснил, что ему подсунули липовую купюру, и рассказал обо всем полиции. Злоумышленника быстро вычислили.

- Сейчас в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на срок до восьми лет.

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