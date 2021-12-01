Прокуратура заставила донской зоопарк расширить вольеры для хищников

Ограждения вольеров были с дефектами. Фото: Вороной Руслан
В Ростовской области прокуратура через суд заставила белокалитвинский зоопарк расширить вольеры для хищников. К такой мере воздействия обратились из-за того, что директор зоны отдыха и глава администрации не устранили нарушения после первого предупреждения.
Все началось с информации в СМИ о нелегкой жизни питомцев в парке имени Маяковского. Этим делом сразу же заинтересовались сотрудники прокуратуры.
Во время проверки заметили, что ограждения имеют дефекты. Не было предупреждающих надписей, а медведи и волки ютились на территории меньше утвержденных стандартов.
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