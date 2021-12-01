Ростовчане увлеклись онлайн-образованием

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Жители Дона увлеклись онлайн-образованием: кто-то хочет получить новую профессию, кто-то повысить квалификацию, но большинство отдают предпочтение иностранным языкам. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив с помощью big data обезличенные данные по трафику с сайтов дистанционного обучения.

Самым «качающим» месяцем для онлайн-обучения стал январь – длинные праздники, сохранение некоторых ограничений и холодная погода вынуждали ростовчан оставаться дома. Абоненты МегаФона потратили это время с пользой для себя, занявшись самообразованием и саморазвитием. В 2021 году, по сравнению с доковидным периодом, популярность на онлайн-курсы выросла в 8,5 раз.

Больше половины, а именно 55 % трафика, жители Ростовской области расходуют на сайты с программами по иностранным языкам. Для многих владение дополнительным языком - полезный профессиональный навык. В условиях глобализации рынка, когда все чаще приходится взаимодействовать с иностранными клиентами и партнерами, такие знания становятся базовыми. А любители путешествовать, прокачав свой английский, чувствуют себя в другой стране более свободно.

Также очень популярны порталы, готовые обучить новой профессии, на них приходиться 22 % интернет-трафика. Современные технологии создают отрасли, в которых требуются квалифицированные специалисты - таргетологи, гейм и моушн-дизайнеры, дата-инженеры, менеджеры по маркетплейсам. Интересно, что трафик на курсах по повышению квалификации для бухгалтеров, экономистов, менеджеров по продажам и HR-специалистов вдвое меньше - всего 11 %. Абоненты МегаФона предпочитают выбирать современные «цифровые» профессии.

Абоненты МегаФона имеют возможность учиться дистанционно независимо от места своего проживания – в крупном городе или небольшом селе. Высокие скорости мобильного интернета позволяют просматривать обучающее видео и участвовать в онлайн-вебинарах и встречах. По данным международного эксперта Ookla, средняя скорость интернета МегаФона в Ростовской области в 2021 году равна 30,3 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 190 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.