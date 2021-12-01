Досрочное прекращение полномочий грозит 22 депутатам в Ростовской области

В регионе уже наказали 224 чиновника и восемь глав администраций. Фото: сайт правительства РО
В Ростовской области 22 депутата могут досрочно лишить полномочий за нарушения, которые выявила специальная комиссия. Об этом сообщает сайт донского правительства.
О ситуации перед губернатором отчитался министр по безопасности и противодействию коррупции Олег Жеухин. В ответ на озвученные цифры глава региона подчеркнул, что меры воздействия нужно принимать по каждому случаю.
- По каждому факту нарушения антикоррупционных стандартов должны приниматься адекватные меры воздействия. Работать нужно точечно. Реакция должна следовать на каждое нарушение, - сказал Василий Голубев.
Всего в регионе уже наказали 224 чиновника и восемь глав администраций. Большинство недочетов связано с ошибками и неточностями при оформлении деклараций. Выявили также случаи неполных или недостоверных сведений об имуществе и доходах.
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