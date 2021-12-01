Досрочное прекращение полномочий грозит 22 депутатам в Ростовской области

В регионе уже наказали 224 чиновника и восемь глав администраций. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 22 депутата могут досрочно лишить полномочий за нарушения, которые выявила специальная комиссия. Об этом сообщает сайт донского правительства.

О ситуации перед губернатором отчитался министр по безопасности и противодействию коррупции Олег Жеухин. В ответ на озвученные цифры глава региона подчеркнул, что меры воздействия нужно принимать по каждому случаю.

- По каждому факту нарушения антикоррупционных стандартов должны приниматься адекватные меры воздействия. Работать нужно точечно. Реакция должна следовать на каждое нарушение, - сказал Василий Голубев.

Всего в регионе уже наказали 224 чиновника и восемь глав администраций. Большинство недочетов связано с ошибками и неточностями при оформлении деклараций. Выявили также случаи неполных или недостоверных сведений об имуществе и доходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьбу рощи на левом берегу Дона у Ворошиловского моста решила гордума Ростова

Теперь здесь можно строить не только деловые здания (подробности)